Россия отдала Казахстану часть "совершенно бесполезного" озера

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Вторник, 15 августа 2017, 12:39

После демаркации границы Россия полностью отдала Казахстану озеро, через которое до 10 августа проходила граница между этими государствами.

Об этом сообщили "НГС.Новости",  передает "Медуза".

Озеро расположено рядом с деревней Покровка в Купинском районе Новосибирской области России. В администрации Купинского района отметили, что в сезон охоты его посещают местные жители и приезжие из Новосибирской и Омской областей.

В то же время, глава администации Владимир Шубников утверждает, что в озере нет рыбы, и потому "эта демаркация не затрагивает" экономическую деятельность.

"Озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное", - добавил он.

 

Данные Google Maps показывают, що площадь озера - 45 гектаров. РФ принадлежали 14 гектаров водоема.

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