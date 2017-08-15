Россия отдала Казахстану часть "совершенно бесполезного" озера

После демаркации границы Россия полностью отдала Казахстану озеро, через которое до 10 августа проходила граница между этими государствами.

Об этом сообщили "НГС.Новости", передает "Медуза".

Озеро расположено рядом с деревней Покровка в Купинском районе Новосибирской области России. В администрации Купинского района отметили, что в сезон охоты его посещают местные жители и приезжие из Новосибирской и Омской областей.

В то же время, глава администации Владимир Шубников утверждает, что в озере нет рыбы, и потому "эта демаркация не затрагивает" экономическую деятельность.

"Озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное", - добавил он.

Данные Google Maps показывают, що площадь озера - 45 гектаров. РФ принадлежали 14 гектаров водоема.