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В Еврокомиссии спокойно отреагировали на угрозы Фицо заблокировать 18-й пакет санкций против РФ

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловСреда, 11 июня 2025, 14:41
В Еврокомиссии спокойно отреагировали на угрозы Фицо заблокировать 18-й пакет санкций против РФ
фото: getty Images

Главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе 11 июня сообщила, что с целью обеспечения единогласного голосования всех государств-членов ЕС за 18-й пакет санкций против России, ЕК обсудит со Словакией ее беспокойство относительно возможных проблем, связанных с прекращением поставок в ЕС российских энергоносителей.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Так Пиньо прокомментировала заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что он будет блокировать 18-й пакет санкций против России, пока ЕС не предложит решение по "кризисной ситуации", с которой Словакия столкнется после полного прекращения импорта российских энергоносителей в ЕС.

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Прямая речь: "Все предыдущие 17 пакетов (санкций против России - ред.) были утверждены единогласно 27 государствами-членами. Это остается нашей целью и для 18-го пакета. Поэтому мы выполняем свое домашнее задание, обращаясь ко всем странам-членам и обсуждая с ними... как мы можем решить возможные проблемы".

По ее словам, и на этот раз Еврокомиссия "работает с государствами-членами, включая Словакию, выслушивая их беспокойство и ища, как их можно решить".

"В течение последних лет, с начала войны мы очень тесно сотрудничали со всеми государствами-членами именно по постепенному отказу от импорта ископаемого топлива из России и пока это происходило успешно", – добавила главный пресс-секретарь Еврокомиссии.

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Паула Пиньо сообщила, что вскоре Еврокомиссия выступит с новой законодательной инициативой по полному отказу от российских энергоресурсов в ЕС.

Предыстория:

ЕСЛожкинсанкцииРосcия
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