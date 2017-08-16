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Рада Ложкіна за рік жодного разу не зібралась

Середа, 16 серпня 2017, 11:50

Національна інвестиційна рада упродовж року не провела жодного засідання.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації президента на запит експерта центру "Ейдос" Гліба Канєвського 

Так, експерт просив надати копії рішень Національної інвестиційної ради на чолі із екс-керівником АП Борисом Ложкіном. У відповідь в АП повідомили, що станом на 8 серпня інвестрада не провела жодного засідання, при цьому і кошти із бюджету на її діяльність не виділялися.  

 

Як відомо, 29 серпня 2016 року президент підписав указ про створення Національної інвестиційної ради, її секретарем було призначено Бориса Ложкіна.

У вересні того ж року Ложкін заявляв, що у 2017 році Національна інвестрада планує залучити $3-5 млрд. інвестицій. 

Українська правда

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Теми: Ложкін
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