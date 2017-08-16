Детей в оккупированном Крыму учат насилию и ксенофобии – правозащитники

Дети в оккупированном Россией Крыму стали частью пропагандистской политики Кремля.

Об этом сообщила на брифинге 16 августа председатель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает "Крим.Реалии".

По ее словам, для этой цели выделяются большие ресурсы из соседней России.

"Культ насилия, абсолютная терпимость к вражде, ксенофобии - формируются у детей (в Крыму - ред.) системно. Это касается и нарушения Женевской конвенции, поскольку среди детей рекламируют призыв в российскую армию. Это не только молодого и взрослого населения коснулось, но и непосредственно детей", - сказала она.

Крымская правозащитная группа 16 августа представила информационно-аналитический доклад "Права человека в условиях милитаризации Крыма". По словам правозащитников, в документе собраны факты нарушений прав человека российскими военными и представителями незаконных военизированных формирований.

Правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в оккупированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.

Как сообщалось, более 250 курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в оккупированном Севастополе, зачисленных в этом году, принимают участие в 10-дневном полевом выходе. По сути их бросили под танки.