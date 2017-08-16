В Крыму первокурсников училища им. Нахимова "бросили под танки"

Более 250 курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в оккупированном Севастополе, зачисленных в 2017 году, принимают участие в 10-дневном полевом выходе.



Об этом сообщают 15 августа "Крым.Реалии", ссылаясь на пресc-службу Минобороны России.



"Курсанты прошли обкатку танком с метанием гранат, посетили практические занятия по рукопашному бою и защиты от воздействия химического и бактериологического оружия", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что первокурсники совершили марш-бросок, практиковались в ориентировании на местности, отрабатывали тактические приемы ведения боя и стреляли из автомата Калашникова.



Отмечается, что 26 августа, после окончания мероприятий боевой подготовки, первокурсники будут приведены к военной присяге.



Как сообщается, занятия проводят на полигоне отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России в оккупированном Россией Севастополе.



Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова было основано в 1937 году. 1992 года в составе ВМС Украины на базе училища был создан Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени Нахимова, который в 2009 году превратили в Академию военно-морских сил имени Нахимова.



После аннексии Крыма 20 марта 2014, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возобновлении работы учебного заведения в статусе училища.