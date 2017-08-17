Розенблат обжаловал арест части своего имущества

Защита депутата Верховной Рады Борислава Розенблата обжаловала решение суда об аресте его имущества.

Об этом сообщил его адвокат Алексей Шевчук, передают Українські новини.

По его словам обжалован арест части имущества Розенблата.

"Что-то обжаловано, что-то пока нет", - сказал он. Адвокат не уточнил, арест какого именно имущества депутата обжалован.

В комментарии "Украинской правде" другой адвокат Розенблата Денис Пономаренко уточнил, что был обжалован арест на все ранее арестованное имущество.

"Все имущество, на которое был наложен арест с учетом того, что ходатайство (прокуратуры об аресте имущества - УП) не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, и для того, чтобы наложить арест нужно иметь обоснованное подозрение", - сказал защитник.

По словам адвоката, в том числе был наложен арест на имущество, подтверждение права собственности Розенблатта на которое не было предоставлено. "Судья должен был вернуть ходатайство, а он его удовлетворил", - сказал Пономаренко.

Как сообщалось, ранее суд арестовал часть имущества Розенблата.

18 июля судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир избрала для Розенблата меру пресечения в виде залога 7 млн ​​гривен, положила на него обязанность сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.



САП сообщила, что Розенблат внес залог и надел электронный браслет. Сам же Розенблат заявил, что залог внесла его семья.