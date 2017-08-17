В РФ заманили украинских АТОшников, чтобы подставить как терроистов – СБУ

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Четверг, 17 августа 2017, 18:08

ФСБ обманом заманила в Россию трех украинцев, бывших участников АТО, чтобы совершить от их имени теракты в Москве и других городах РФ.

Об этом сообщил на брифинге в четверг глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, бывшим воинам АТО, жителям Днепропетровской области Юрию Бондарю, Сергею Морозову и Станиславу Юркевичу предложили выехать в Россию на строительные работы, пообещав высокие гонорары.

"На этих ребят спецслужбы РФ планировали "повесить" диверсии или теракты в Москве и других городах России", - подчеркнул Грицак.

Дополняется...

Темы: Росcия ФСБ терроризм диверсанты
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