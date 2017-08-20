Боевики обстреляли жилой сектор Зайцево, сгорели дома

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Воскресенье, 20 августа 2017, 00:31

19 августа боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов дома мирных жителей в поселке Зайцево Донецкой области.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК в Facebook.

"Вследствие попадания зажигательных боеприпасов возник пожар в жилых домах и хозяйственных постройках по улицам Федорова и Вернадского, расположенных вблизи линии разграничения. Дома и имущество сгорели", - говорится в сообщении.

Мирные жители не пострадали.

В штабе АТО подчеркнули, что украинские военные ответный огонь не открывали.

Украинская сторона СЦКК осудила обстрел боевиков населенного пункта и отметила, что  такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

Темы: АТО Донбасс
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