Боевики обстреляли жилой сектор Зайцево, сгорели дома

19 августа боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов дома мирных жителей в поселке Зайцево Донецкой области.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК в Facebook.

"Вследствие попадания зажигательных боеприпасов возник пожар в жилых домах и хозяйственных постройках по улицам Федорова и Вернадского, расположенных вблизи линии разграничения. Дома и имущество сгорели", - говорится в сообщении.

Мирные жители не пострадали.

В штабе АТО подчеркнули, что украинские военные ответный огонь не открывали.

Украинская сторона СЦКК осудила обстрел боевиков населенного пункта и отметила, что такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.