Бойовики обстріляли житловий сектор Зайцевого, згоріли будинки

19 серпня бойовики обстріляли зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів будинки мирних жителів в селищі Зайцеве Донецької області.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК в Facebook.

"Внаслідок влучання запалювальних боєприпасів виникла пожежа в житлових будинках і господарських будівлях по вулицях Федорова та Вернадського, які розташовані поблизу лінії розмежування. Будинки та майно згоріли вщент", - йдеться в повідомленні.

Мирні жителі не постраждали.

У штабі АТО підкреслили, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Українська сторона СЦКК засудила обстріл бойовиків населеного пункту і зазначила, що такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.