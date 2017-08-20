Боевики обстреляли жилой сектор Зайцево, сгорели дома
Воскресенье, 20 августа 2017, 00:31
19 августа боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов дома мирных жителей в поселке Зайцево Донецкой области.
Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК в Facebook.
"Вследствие попадания зажигательных боеприпасов возник пожар в жилых домах и хозяйственных постройках по улицам Федорова и Вернадского, расположенных вблизи линии разграничения. Дома и имущество сгорели", - говорится в сообщении.
Мирные жители не пострадали.
В штабе АТО подчеркнули, что украинские военные ответный огонь не открывали.
Украинская сторона СЦКК осудила обстрел боевиков населенного пункта и отметила, что такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.