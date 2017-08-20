Князев: ликвидировали группу 5 угонщиков авто Фацевича
Полицейские ликвидировали группу 5 человек, которые похитили, в том числе, служебный автомобиль заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича.
Об этом сообщил в воскресенье в Twitter председатель Нацполиции Сергей Князев.
По его словам, авто прятали в Обуховском районе Киевской области.
Ліквідували групу 5угонщиків,що вкрали й авто Нацполіції і переховували в Обухівському р-ні.Затримали 3 організаторівP.S.Казав,що затримаємо pic.twitter.com/mb93HeRB5P— Сергій Князєв (@knyazevsergii) August 20, 2017
Кроме того, по словам Князева, задержаны 3 организатора угона.
"Я же говорил, что задержим", - сказал он, пообещав предоставить детали позже.
Как сообщалось, 18 августа Князев подтвердил похищение служебного автомобиля Фацевича.
"На розыск машины ориентирован личный состав Киевской области и прилегающих регионов, как это происходит обычно при угонах автомобилей. Гарантирую, что найдем", - заявил тогда Князев.
Украинская правда
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