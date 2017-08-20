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Полиция нашла авто Фацевича, угонщиков задержали

Воскресенье, 20 августа 2017, 09:47
Полиция нашла авто Фацевича, угонщиков задержали

Полицейские обезвредили группу 5 человек, которые похитили, в том числе, служебный автомобиль заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича.

Об этом сообщил в воскресенье в Twitter председатель Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, авто прятали в Обуховском районе Киевской области.

По словам Князева, задержаны 3 организатора угона.

"Я же говорил, что задержим", - сказал он, пообещав предоставить детали позже.

Следует отметить, что в первоначальном твитте Князева говорилось "ликвидировали 5 угонщиков", потом "ликвидировали группу 5 угонщиков", а лишь потом "обезвредили группу 5 угонщиков".

Позже пресс-служба Нацполиции сообщила, что под Киевом оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции и работники Главного управления Национальной полиции в Киевской области нашли ранее похищенное полицейское авто и задержали группу из пяти похитителей.

Как сообщалось, 18 августа Князев подтвердил похищение служебного автомобиля Фацевича.

"На розыск машины ориентирован личный состав Киевской области и прилегающих регионов, как это происходит обычно при угонах автомобилей. Гарантирую, что найдем", - заявил тогда Князев.

Украинская правда

Темы: полиция
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