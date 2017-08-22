СНБО разберется с поставками электричества на завод Фирташа в Крыму

Совет нацбезопасности и обороны проведет проверку, по поставкам электроэнергии и сырья на завод "Крымский Титан", принадлежащей олигарху Дмитрию Фирташу в оккупированном Россией Крыму.

Об этом на пресс-конференции заявил лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, передает Укринформ.

"Мы получаем информацию, что какая-то часть электроэнергии поступает (из Херсона в Крым - ред.) на завод Фирташа. С этим вопросом мы будем разбираться в СНБО. Второй вопрос, связанный с этим заводом Фирташа: основное сырье на завод поступает с Житомирской области. Тоже будем разбираться - как это получается так, что Житомир поставляет сырье на оккупированную территорию, какими путями, которые существуют договоры", - сказал Джемилев.

По его словам, есть разные объяснения, почему электроэнергия с территории Херсонщины продолжает поступать на полуостров, на завод Фирташа.

"Одни говорят, что, если туда не поставлять энное количество электроэнергии, может произойти техногенная катастрофа. Но я думаю, что такие доводы не совсем обоснованы. Ведь на заводе Фирташа есть свои устройства, которые производят электроэнергию, и которые достаточны для того, чтобы предупредить техногенную катастрофу. Таким образом, получается, что и электроэнергия, поступающая из Херсона, используется в производственных целях для завода, который не платит ни копейки украинскому бюджету, а работает на Россию", - пояснил Джемилев.

Более того, кроме электроэнергии из Херсона, на завод олигарха на оккупированной территории, поступает и сырье, поставляемое из Житомира.

Джемилев уверяет, что СНБО должен разобраться с тем, почему электроэнергия и сырье из Украины до сих пор поступает на завод Фирташа.

Как известно, бизнесмену Дмитрию Фирташу принадлежит предприятие "Крымский Титан" в городе Армянск в аннексированном Россией Крыму.