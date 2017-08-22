Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СНБО разберется с поставками электричества на завод Фирташа в Крыму

Вторник, 22 августа 2017, 11:54

Совет нацбезопасности и обороны проведет проверку, по поставкам электроэнергии и сырья на завод "Крымский Титан", принадлежащей олигарху Дмитрию Фирташу в оккупированном Россией Крыму.

Об этом на пресс-конференции заявил лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, передает Укринформ.

"Мы получаем информацию, что какая-то часть электроэнергии поступает (из Херсона в Крым - ред.) на завод Фирташа. С этим вопросом мы будем разбираться в СНБО. Второй вопрос, связанный с этим заводом Фирташа: основное сырье на завод поступает с Житомирской области. Тоже будем разбираться - как это получается так, что Житомир поставляет сырье на оккупированную территорию, какими путями, которые существуют договоры", - сказал Джемилев.

По его словам, есть разные объяснения, почему электроэнергия с территории Херсонщины продолжает поступать на полуостров, на завод Фирташа.

"Одни говорят, что, если туда не поставлять энное количество электроэнергии, может произойти техногенная катастрофа. Но я думаю, что такие доводы не совсем обоснованы. Ведь на заводе Фирташа есть свои устройства, которые производят электроэнергию, и которые достаточны для того, чтобы предупредить техногенную катастрофу. Таким образом, получается, что и электроэнергия, поступающая из Херсона, используется в производственных целях для завода, который не платит ни копейки украинскому бюджету, а работает на Россию", - пояснил Джемилев.

Более того, кроме электроэнергии из Херсона, на завод олигарха на оккупированной территории, поступает и сырье, поставляемое из Житомира.

Джемилев уверяет, что СНБО должен разобраться с тем, почему электроэнергия и сырье из Украины до сих пор поступает на завод Фирташа.

Как известно, бизнесмену Дмитрию Фирташу принадлежит предприятие "Крымский Титан" в городе Армянск в аннексированном Россией Крыму.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымСНБОФирташ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: