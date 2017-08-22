Вблизи Авдеевки и "шахты Бытовки" бои продолжались более 10 часов

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Вторник, 22 августа 2017, 14:05

За минувшие сутки вблизи Авдеевки и украинской позиции "шахта Бутовка" бои продолжались более 10 часов.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник во вторник, передает Информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины.

"Авдеевка вместе с соседней украинской позицией "шахта Бутовка" остаются местами ожесточенных противостояний наших военных с российско-оккупационными войсками. Суммарно на этих рубежах вчера боевые действия продолжались более 10 часов", - отметил он.

Мотузяник добавил, что при этом боевики совершили более 70 выстрелов из минометов и фактически непрерывно использовали легкое вооружается.

 

"За это время НЗФ выпустили по нашим укреплениям более 70 минометных мин, а также практически непрерывно открывали огонь из легкого вооружения. Наши военные, надежно держа оборону, открывали огонь", - добавил он.

Спикер также уточнил, что в районе Зайцевого боевики провели 6 обстрелов, продолжительностью от 30 мин до 2 ч. При этом от зажигательных боеприпасов сгорели несколько зданий.

Кроме того Мотузяник уточнил, что один украинский военный погиб вблизи Авдеевки, еще один получил ранения неподалеку Зайцев.

"Мы выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Украину", - сказал Мотузяник.

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 30 раз открывали огонь по позициям украинских сил. В результате обстрела погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

21 августа в ходе обстрела с вооружения БМП и гранатометов украинских укреплений вблизи Зайцевого под огнем боевиков в очередной раз оказались дома мирных жителей.

Олег Твердь, УП

Темы: Донбасс АТО
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