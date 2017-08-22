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Поблизу Авдіївки та "шахти Бутівки" бої тривали понад 10 годин

Вівторок, 22 серпня 2017, 14:05

За минулу добу поблизу Авдіївки та української позиції "шахта Бутівка" бої тривали понад 10 годин.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО  полковник Олександр Мотузяник у вівторок, передає Інформаційно-аналітичний центр Національної безпеки України.

"Авдіївка разом із сусідньою українською позицією "шахта Бутівка" лишаються місцями найзапекліших протистоянь наших військових з російсько-окупаційними військами. Сумарно на цих рубежах вчора бойові дії тривали понад 10 годин", - зазначив він.

Мотузяник додав, що при цьому бойовики зробили понад 70 пострілів з мінометів та фактично безперервно використовували легке озброєння.

"За цей час НЗФ випустили по наших укріпленнях більше 70 мінометних мін, а також практично безперервно відкривали вогонь з легкого озброєння. Наші військові, надійно тримаючи оборону, відкривали вогонь у відповідь", - додав він.

 

Речник також уточнив, що в районі Зайцевого бойовики провели 6 обстрілів, тривалістю від 30 хв до 2 год. При цьому від запалювальних боєприпасів згоріли декілька згоріли декілька будівель.

Окрім того Мотузяник уточнив, що один український військовий загинув поблизу Авдіївки, ще один отримав поранення неподалік Зайцевого.

"Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, який віддав життя за Україну", - сказав Мотузяник.

Як повідомлялося, за минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті обстрілу загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

21 серпня в ході обстрілу із озброєння БМП та гранатометів українських укріплень поблизу Зайцевого під вогнем бойовиків вчергове опинились будинки мирних мешканців.

Олег Твердь, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТО
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