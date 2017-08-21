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Дома мирных людей обстреляли под Зайцевым – штаб

Понедельник, 21 августа 2017, 19:17

С полуночи 21 августа боевики 13 раз нарушили режим перемирия на востоке Украины.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00 понедельника.

"В течение сегодняшнего дня активность российско-оккупационных группировок несколько уменьшилась. После вчерашних обстрелов с использованием тяжелого вооружения боевики перешли в основном на гранатометы и стрелковое оружие", – констатирует штаб.

На донецком направлении под вражеский огонь попали украинские позиции вблизи шахты Бутовка и Авдеевки. А в ходе обстрела из вооружения БМП и гранатометов украинских укреплений вблизи Зайцево под огнем в очередной раз оказались дома мирных жителей.

"На данный момент враг только один раз использовал минометы. Около 5 утра бандиты выпустили 9 мин калибра 120 и 82 миллиметра вблизи Троицкого, что на луганском направлении", – информирует штаб.

"Меньше всего обстрелов сегодня было на мариупольском направлении. Здесь бандиты открывали огонь по нашим позициям на подступах к Богдановке и Марьинке", – уточняет ведомство.

Темы: АТОДонбассбоевые действия
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