На Грушевского произошел взрыв, есть пострадавшие

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Четверг, 24 августа 2017, 14:51
Фото Виталия Грузинова

В результате взрыва на улице Грушевского в Киеве пострадали два человека.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба столичной полиции.

"В 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

Как известно, в четверг в центре Киева проходят праздничные мероприятия по случаю Дня независимости.

Украинская правда

Темы: Киев
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