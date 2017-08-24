На Грушевского произошел взрыв, есть пострадавшие
В результате взрыва на улице Грушевского в Киеве пострадали два человека.
Об этом сообщает в четверг пресс-служба столичной полиции.
"В 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.
Как известно, в четверг в центре Киева проходят праздничные мероприятия по случаю Дня независимости.
Украинская правда
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