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На Грушевского произошел взрыв, есть пострадавшие

Четверг, 24 августа 2017, 14:51
Фото Юрия Хорта

В результате взрыва на улице Грушевского в Киеве пострадали два человека.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба столичной полиции.

"В 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, в результате взрыва женщина получила тяжелые ранения, она лежала на асфальте, мужчина получил ранение в голову.

По некоторым данным, взрыв произошел из-за того, что по машине посольства Азербайджана бросили взрывпакет.

Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила "Украинской правде", что оперативная группа спецслужбы совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского.

По ее словам, основной версией взрыва является хулиганство.

Как сообщает корреспондент УП, на месте инцидента присутствовали руководитель Нацполиции Сергей Князев и секретарь СНБО Александр Турчинов.

По данным оцевидца, взрыв произошел между зданием художественного музея на Грушевского, 6 и следующим строением. 

По его словам, также на месте инцидента был ребенок, но повреждений он не получил. 

 
 
фото - марьяна пьецух

Украинская правда

Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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