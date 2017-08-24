На Грушевского произошел взрыв, есть пострадавшие
В результате взрыва на улице Грушевского в Киеве пострадали два человека.
Об этом сообщает в четверг пресс-служба столичной полиции.
"В 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, в результате взрыва женщина получила тяжелые ранения, она лежала на асфальте, мужчина получил ранение в голову.
По некоторым данным, взрыв произошел из-за того, что по машине посольства Азербайджана бросили взрывпакет.
Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила "Украинской правде", что оперативная группа спецслужбы совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского.
По ее словам, основной версией взрыва является хулиганство.
Как сообщает корреспондент УП, на месте инцидента присутствовали руководитель Нацполиции Сергей Князев и секретарь СНБО Александр Турчинов.
По данным оцевидца, взрыв произошел между зданием художественного музея на Грушевского, 6 и следующим строением.
По его словам, также на месте инцидента был ребенок, но повреждений он не получил.
Украинская правда