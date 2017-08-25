Подрыв памятника героям АТО в Киеве квалифицировали как "хулиганку"

Полиция квалифицировала подрыв памятника героям АТО в Киеве по статье "хулиганство", начато уголовное производство.

Об этом 25 августа сообщили в столичном главке полиции.

"Неизвестный облили памятник белой краской. Следственная-оперативная группа изъяла наслоения краски и собрала вещественные доказательства, направлены на экспертизу, опросила свидетелей и очевидцев. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины" , - говорится в сообщении.

Также, по данным полиции, в результате взрыва недалеко от памятника воинам АТО на пересечении пр. Леся Курбаса и ул. Королева, который произошел около 22:00 24 августа, никто не пострадал.

"Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, направлены на экспертизу для установления предмета призвiв к взрыву. Полицейские устанавливают причастных к правонарушению, а также свидетелей и очевидцев события, просматривают записи с видеокамер", - отметили в управлении полиции.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Как известно, памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева открыли 15 августа. Скульптура изготовлена ​​в виде большого меча, который пронизывает карту России.

24 августа стало известно, что памятник облили краской, а вечером пытались взорвать.

Украинская правда