Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подрыв памятника героям АТО в Киеве квалифицировали как "хулиганку"

Пятница, 25 августа 2017, 12:33

Полиция квалифицировала подрыв памятника героям АТО в Киеве по статье "хулиганство", начато уголовное производство.

Об этом 25 августа сообщили в столичном главке полиции.

"Неизвестный облили памятник белой краской. Следственная-оперативная группа изъяла наслоения краски и собрала вещественные доказательства, направлены на экспертизу, опросила свидетелей и очевидцев. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины" , - говорится в сообщении.

Также, по данным полиции, в результате взрыва недалеко от памятника воинам АТО на пересечении пр. Леся Курбаса и ул. Королева, который произошел около 22:00 24 августа, никто не пострадал.

"Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, направлены на экспертизу для установления предмета призвiв к взрыву. Полицейские устанавливают причастных к правонарушению, а также свидетелей и очевидцев события, просматривают записи с видеокамер", - отметили в управлении полиции.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Как известно, памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева открыли 15 августа. Скульптура изготовлена ​​в виде большого меча, который пронизывает карту России.

24 августа стало известно, что памятник облили краской, а вечером пытались взорвать.

Украинская правда

Темы: КиевАТОполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Киев
Президент Южной Кореи с необъявленным визитом прибыл в Киев
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: