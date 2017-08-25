Под Бахмутом разбили памятник бойцам батальона Кульчицкого

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Пятница, 25 августа 2017, 19:31

В ночь на 25 августа неизвестные разбили памятник бойцам батальона им. генерала Кульчицкого, погибшим в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском в Донецкой области в январе 2015 года.

 
Фото Елены Березуцкой

Об этом написала в Facebook жительница города Бахмут Елена Березуцкая.

"Сегодня ночью был разрушен памятник воинам батальная им.генерала Кульчицкого, который находился на трассе под Бахмутом. Город помнит то ужасное ДТБ и погибших молодых ребят. Боль, безудержная боль, как душу растоптали", - отметила она.

5 января 2015 года в Донецкой между Дебальцево и Артемовском произошло ДТП, в результате которого погибли 13 бойцов Нацгвардии Украины. Военные ехали на ротацию в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщалось, памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве в четверг утром облили краской, а вечером пытались взорвать.

УНИАН

Темы: АТО Донецкая область
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