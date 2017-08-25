Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Бахмутом разбили памятник бойцам батальона Кульчицкого

Пятница, 25 августа 2017, 19:31
Под Бахмутом разбили памятник бойцам батальона Кульчицкого

В ночь на 25 августа неизвестные разбили памятник бойцам батальона им. генерала Кульчицкого, погибшим в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском в Донецкой области в январе 2015 года.

 
Фото Елены Березуцкой

Об этом написала в Facebook жительница города Бахмут Елена Березуцкая.

"Сегодня ночью был разрушен памятник воинам батальная им.генерала Кульчицкого, который находился на трассе под Бахмутом. Город помнит то ужасное ДТБ и погибших молодых ребят. Боль, безудержная боль, как душу растоптали", - отметила она.

5 января 2015 года в Донецкой между Дебальцево и Артемовском произошло ДТП, в результате которого погибли 13 бойцов Нацгвардии Украины. Военные ехали на ротацию в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщалось, памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве в четверг утром облили краской, а вечером пытались взорвать.

УНИАН

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
Все новости...
Реклама: