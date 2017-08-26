ОБСЕ: У боевиков из мест хранения оружия "исчезли" РСЗО и гаубицы

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали, что с мест постоянного хранения отведенного вооружение боевиков ОРЛО исчезли 3 реактивных системы залпового огня БМ-21, а в районах ОРДО - 11 РСЗО, 14 самоходных гаубиц и 2 противотанковых орудия.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

"СММ посетила постоянное место хранения отведенного тяжелого вооружения "ЛНР", расположение которого соответствует линиям отвода. Миссия отметила, что 1 гаубица (2A65 "Мста-Б", 122 мм), 3 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 5 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 1 РСЗО (БМ-21) все еще отсутствовали", - говорится в отчете.

Кроме того наблюдатели впервые зафиксировали в местах хранения наличие новых единиц вооружения.

23 августа в неподконтрольных правительству районах за пределами линий отвода наблюдатели зафиксировали 1 танк неустановленного типа, который стоял на полигоне в н.п.Мирное.

В подконтрольных "ДНР" районах за пределами соответствующих линий отвода миссия констатировала наличие 5 самоходных гаубиц (2С1) и зафиксировала отсутствие 11 РСЗО (БМ-21), 14 самоходных гаубиц (2С1) и 2 противотанковых пушек (MT-12).

"Наблюдателям отказали в доступе к одному из мест размещения отведенного тяжелого вооружения", - заявили в миссии.

"23 августа в подконтрольных правительству районах Миссия зафиксировала наличие 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) на территории комплекса неподалеку от г. Хрустальный, что является нарушением линий отвода. 24 августа команда СММ видела танк (Т-64; оборудован для разминирования), возле с.Никишино", - отметили в миссии.

Также 24 августа в подконтрольном правительству Краматорске миссия наблюдала показ единиц военной техники, в том числе 1 танк (Т-64 "Булат"), 3 зенитных ракетных комплекса (9К37 "Бук"; 9К33 "Оса"; 9К35 "Стрела-10"), 3 самоходные гаубицы (2С1; 2С3 "Акация", 152 мм; 2С5 "Гиацинт-Б", 152 мм), 1 артиллерийскую пушку (2А65) и 1 противотанковую пушку (МТ-12 "Рапира", 100 мм).

Украинская правда