Почти полмиллиона человек вышли на марш против терроризма в Барселоне после серии нападений, которые произошли на прошлой неделе.

Об этом сообщает BBC.

Марш состоялся на центральной площади Ла Рамбла, где было совершено нападение.

Участники акции держали плакаты с надписями "No tinc por", что означает "я не боюсь", и скандировали этот лозунг.

все фото: Reuters

Мирное шествие возглавил испанский король Фелипе VI.

По данным полиции, на марш вышло полмиллиона человек.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих.

Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате двух терактов в Испании погибли 15 человек, более 130 получили ранения.