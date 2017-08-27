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Полмиллиона человек вышли на марш против терроризма в Барселоне

Воскресенье, 27 августа 2017, 00:44

Почти полмиллиона человек вышли на марш против терроризма в Барселоне после серии нападений, которые произошли на прошлой неделе.

Об этом сообщает BBC.

Марш состоялся на центральной площади Ла Рамбла, где было совершено нападение.

Участники акции держали плакаты с надписями "No tinc por", что означает "я не боюсь", и скандировали этот лозунг.

 
все фото: Reuters

Мирное шествие возглавил испанский король Фелипе VI.

 

По данным полиции, на марш вышло полмиллиона человек.

 

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих.

Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате двух терактов в Испании погибли 15 человек, более 130 получили ранения.

Темы: Испаниятерроризм
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