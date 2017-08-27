Полмиллиона человек вышли на марш против терроризма в Барселоне
Воскресенье, 27 августа 2017, 00:44
Почти полмиллиона человек вышли на марш против терроризма в Барселоне после серии нападений, которые произошли на прошлой неделе.
Об этом сообщает BBC.
Марш состоялся на центральной площади Ла Рамбла, где было совершено нападение.
Участники акции держали плакаты с надписями "No tinc por", что означает "я не боюсь", и скандировали этот лозунг.
Мирное шествие возглавил испанский король Фелипе VI.
По данным полиции, на марш вышло полмиллиона человек.
Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих.
Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.
В результате двух терактов в Испании погибли 15 человек, более 130 получили ранения.