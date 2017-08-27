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Півмільйона людей вийшли на марш проти тероризму в Барселоні

Неділя, 27 серпня 2017, 00:44

Майже півмільйона людей вийшли на марш проти тероризму у Барселоні через серію нападів, які сталися минулого тижня.

Про це повідомляє BBC.

Марш відбувся на центральній площі Ла Рамбла, де було здійснено напад.

Учасники акції тримали плакати із написами "No tinc por", що означає "я не боюся", та скандували це гасло.

 
всі фото: Reuters

Як повідомляється мирну ходу очолив іспанський король Феліпе VI.

 

За даними поліції, на марш вийшло півмільйона людей.

 

Нагадаємо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих.

Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила.

В результаті двох терактів у Іспанії загинули 15 осіб, понад 130 отримали поранення.

Теми: Іспаніятероризм
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