Луценко: Закон о реинтеграции ОРДЛО готов на 99,9%

173 просмотра
Вторник, 29 августа 2017, 01:59

В законопроекте о реинтеграции Донбасса, который на 99% готов к внесению в украинский парламент, впервые на законодательном уровне будет введено понятие Россия-агрессор.

Об этом заявила в эфире "5 канала" в программе "Час.Підсумки дня" представитель Президента Украины в ВР Ирина Луценко.

"Завершен закон по реинтеграции Донбасса, то есть, закон о государственной политике Украины и направления государственной политики по возврату и восстановлению Донбасса", - отметила Луценко.

"К консультациям по поводу этого закона были привлечены и США, эксперты и специалисты. И я могу сказать, что он на 99,9% уже готов к внесению и регистрации в парламенте", - добавила она.

Также представитель президента в ВР сказала, что соответствующий законопроект нарабатывался с участием экспертов, специалистов из Администрации Президента, рабочей группы из представителей депутатов парламентской коалиции, юристами, представителями Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции.

"Он полноценный. Здесь введены очень серьезные новеллы, которые услышит парламент. И я думаю, что отдельные моменты этого закона будут также и в послании Президента к Верховной Раде", - сказала Луценко.

Она также отметила, что в новом Законе впервые на законодательном уровне будет введено понятие Россия-агрессор. Также согласно новому Закону об оккупированных территориях, Украина имеет право самообороняться и не несет ответственности за ситуацию на временно оккупированных территориях.

Темы: Донбасс законодательство Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В ОРЛО убили двух "народных депутатов" 28 августа 2017, 23:43
После заявления Макрона и Меркель Порошенко дал поручение армии 28 августа 2017, 23:09
ОБСЕ зафиксировала сотни взрывов за 5 дней в зоне АТО 28 августа 2017, 21:28
powered by lun.ua
Главные новости
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией
После заявления Макрона и Меркель Порошенко дал поручение армии
Меркель и Макрон призвали Порошенко и Путина обеспечить перемирие
США не рассекречивают доказательства сбития террористами "Боинга"
Все новости
Нечуй. Немов. Небач

Отрывок из неожиданного романа про Ивана Нечуй-Левицкого

Интервью

Влад Троицкий: Государство должно формировать тренды, а не навязывать идеологию