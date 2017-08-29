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Луценко: Закон о реинтеграции ОРДЛО готов на 99,9%

Вторник, 29 августа 2017, 01:59
Луценко: Закон о реинтеграции ОРДЛО готов на 99,9%

В законопроекте о реинтеграции Донбасса, который на 99% готов к внесению в украинский парламент, впервые на законодательном уровне будет введено понятие Россия-агрессор.

Об этом заявила в эфире "5 канала" в программе "Час.Підсумки дня" представитель Президента Украины в ВР Ирина Луценко.

"Завершен закон по реинтеграции Донбасса, то есть, закон о государственной политике Украины и направления государственной политики по возврату и восстановлению Донбасса", - отметила Луценко.

"К консультациям по поводу этого закона были привлечены и США, эксперты и специалисты. И я могу сказать, что он на 99,9% уже готов к внесению и регистрации в парламенте", - добавила она.

Также представитель президента в ВР сказала, что соответствующий законопроект нарабатывался с участием экспертов, специалистов из Администрации Президента, рабочей группы из представителей депутатов парламентской коалиции, юристами, представителями Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции.

"Он полноценный. Здесь введены очень серьезные новеллы, которые услышит парламент. И я думаю, что отдельные моменты этого закона будут также и в послании Президента к Верховной Раде", - сказала Луценко.

Она также отметила, что в новом Законе впервые на законодательном уровне будет введено понятие Россия-агрессор. Также согласно новому Закону об оккупированных территориях, Украина имеет право самообороняться и не несет ответственности за ситуацию на временно оккупированных территориях.

Темы: ДонбассзаконодательствоВерховная Рада
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