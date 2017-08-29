Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко: Закон про реінтеграцію ОРДЛО готовий на 99,9%

Вівторок, 29 серпня 2017, 01:59
Луценко: Закон про реінтеграцію ОРДЛО готовий на 99,9%

У законопроекті про реінтеграцію Донбасу, який на 99% готовий до внесення в український парламент, вперше на законодавчому рівні буде запроваджено поняття Росія–агресор.

Про це заявила в ефірі "5 каналу" в програмі "Час.Підсумки дня" представник Президента України у ВР Ірина Луценко.

"Завершений закон по реінтеграції Донбасу, тобто, закон про державну політику України і напрямки державної політики з повернення і відновлення Донбасу", – наголосила Луценко.

"До консультацій з приводу цього закону були долучені і США, експерти і фахівці. І я можу сказати, що він на 99,9% уже готовий до внесення і реєстрації в парламенті", - додала вона.

Також представник президента у ВР сказала, що відповідний законопроект напрацьовувався за участю експертів, спеціалістів з Адміністрації Президента, робочої групи з представників депутатів парламентської коаліції, юристами, представниками Міністерства закордонних справ України та Міністерства юстиції.

"Він є повноцінний. Тут введені дуже серйозні новели, які почує парламент. І я думаю, що окремі моменти з цього закону будуть також і в посланні Президента до Верховної Ради", – сказала Луценко.

Вона також наголосила, що в новому Законі вперше на законодавчому рівні буде запроваджено поняття Росія–агресор. Також згідно з новим Законом про окуповані території, Україна має право самооборонятися та не несе відповідальності за ситуацію на тимчасово окупованих територіях.

Теми: ДонбасзаконодавствоВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: