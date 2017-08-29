Луценко: Закон про реінтеграцію ОРДЛО готовий на 99,9%

У законопроекті про реінтеграцію Донбасу, який на 99% готовий до внесення в український парламент, вперше на законодавчому рівні буде запроваджено поняття Росія–агресор.

Про це заявила в ефірі "5 каналу" в програмі "Час.Підсумки дня" представник Президента України у ВР Ірина Луценко.

"Завершений закон по реінтеграції Донбасу, тобто, закон про державну політику України і напрямки державної політики з повернення і відновлення Донбасу", – наголосила Луценко.

"До консультацій з приводу цього закону були долучені і США, експерти і фахівці. І я можу сказати, що він на 99,9% уже готовий до внесення і реєстрації в парламенті", - додала вона.

Також представник президента у ВР сказала, що відповідний законопроект напрацьовувався за участю експертів, спеціалістів з Адміністрації Президента, робочої групи з представників депутатів парламентської коаліції, юристами, представниками Міністерства закордонних справ України та Міністерства юстиції.

"Він є повноцінний. Тут введені дуже серйозні новели, які почує парламент. І я думаю, що окремі моменти з цього закону будуть також і в посланні Президента до Верховної Ради", – сказала Луценко.

Вона також наголосила, що в новому Законі вперше на законодавчому рівні буде запроваджено поняття Росія–агресор. Також згідно з новим Законом про окуповані території, Україна має право самооборонятися та не несе відповідальності за ситуацію на тимчасово окупованих територіях.