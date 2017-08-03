Геращенко ответила матери Агеева: Обращаться надо к Путину

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Четверг, 3 августа 2017, 00:23

Первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко посоветовала матери плененного на Луганщине российского контрактника апеллировать к президенту РФ.

Об этом она заявила в эфире "5 канала".

По ее словам, состояние семей украинских заложников, которых незаконно держат в тюрьме, понятно, но требовать прекращения войны следует от того, кто ее начал - президента РФ Владимира Путина.

"Хочу подчеркнуть, что семьи заложников находятся в тяжелом психологическом состоянии и я понимаю это их состояние, когда твоя близкий человек находится незаконно в тюрьме и у тебя нет возможности даже поговорить с ним, то семьи заложников бросаются во все стороны ... То есть психологическое состояние родственников украинских заложников мне понятно", - сказала Геращенко, комментируя совместное обращение матерей осужденного в Чечне украинца Станислава Клыха и задержанного в Украине российского контрактника Виктора Агеева.

"Но для меня самая большая подлость так называемого либерального журналиста, который использует эти вещи, во-первых "либеральный" журналист "Новой газеты" должен обратиться к Путину, президенту своей страны, который начал войну против Украины с требованием вывести войска и освободить украинцев - это будет честно", - подчеркнула Геращенко.

"Это я говорю об украинской стороне, а что касается той женщины из России, которая посетила здесь своего сына, которого она, к сожалению, недостойно воспитала, то ей тоже надо апеллировать к президенту своей страны, который ее сына, кадрового военного, послал в Украину убивать украинцев", - добавила она.

Как сообщалось, матери осужденного в Чечне Украинский Станислава Клих и задержанного в Украине российского контрактника Виктора Агеева записали видеообращение к президентам России и Украины с просьбой прекратить войну и помиловать сыновей.

Темы: Донбасс война Путин заложники Геращенко
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