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Розенблат заявляє, що родина внесла за нього заставу

Понеділок, 24 липня 2017, 12:45
Розенблат заявляє, що родина внесла за нього заставу
ТСН

Народний депутат Борислав Розенблат каже, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

Про це він розповів у коментарі "Українській правді".

"Це зробила моя родина", - сказав нардеп, відповідаючи на питання, хто вніс за нього заставу.

Розенблат також повідомив, що виконав усі вимоги постанови суду щодо нього, окрім однієї – він не здав закордонний паспорт.

"Це не мій паспорт, а паспорт іншої людини! Прокуратура, захопившись піаром, навіть не читає "макулатуру", яку дає на підпис судді. А суд чомусь вірить їй на слово. Але тоді чиї матеріали розглядалися, якщо фактично там вказана інша особа? Особисто я виконав усі вимоги ухвали, окрім цієї", - написав він у Facebook.

За словами депутата, причиною потрапляння до справи іншої особи стала описка.

"Прокуратура, дізнавшись про цю обставину, в ручному режимі швидко побігла виправляти описку… Але хочу зауважити , що виправити можливо кому чи літеру в слові, але аж ніяк не окремий процесуальний обов'язок. Таке виправлення прирівнюється до розгляду окремого запобіжного заходу, а це велика процедура", - зазначив він.

Розенблат заявив, що це буде достатньою підставою для розгляду в Європейському суді з прав людини, для чого його адвокати "пройдуть національні суди".

Також, за словами нардепа, він подав до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури скаргу на дії прокурора Володимира Кривенко.

Як повідомлялося, раніше Борислав Розенблат казав, що має намір внести 7 мільйонів гривень застави, і зробить це, скоріш за все, його родина.

18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для депутата Розенблата запобіжний захід у вигляді застави 7 млн ​​гривень.

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Євген Кізілов, УП

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Теми: РозенблатВерховна Радасуд
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