В Мукачево чиновники присвоили почти 4,7 млн гривен

87 просмотров
Среда, 30 августа 2017, 04:41

Оперативники управления защиты экономики в Закарпатской области Нацполиции разоблачили схему хищения государственных средств чиновниками одного из коммунальных предприятий Мукачевского горсовета.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что должностные лица во время тендерных торгов осуществили закупку 20 городских автобусов по завышенным ценам.

Служащие переплатили частному предпринимателю почти 4,7 миллиона гривен из местного бюджета.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Темы: полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ДТП с Шуфричем-младшим: виновнику должны объявить подозрение 29 августа 2017, 14:58
Адвокат Дыминского не знает, когда тот вернется в Украину 28 августа 2017, 15:50
Полиция начала производство из-за ДТП с сыном Шуфрича 27 августа 2017, 10:53
powered by lun.ua
Главные новости
Россия создает в США военизированные отряды – СМИ
Главные новости дня
Глава МИД Германии: полностью разрушать экономотношения с РФ не хотим
Белорусские силовики заявляют, что украинца Гриба у них нет
Все новости
Видео

Создатели "Игры престолов" обнародовали документальный сериал о съемках

Нечуй. Немов. Небач

Отрывок из неожиданного романа про Ивана Нечуй-Левицкого