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Нацполиция: В Мукачево чиновники присвоили почти 4,7 млн гривен

Среда, 30 августа 2017, 04:41

Оперативники управления защиты экономики в Закарпатской области Нацполиции разоблачили схему хищения государственных средств чиновниками одного из коммунальных предприятий Мукачевского горсовета.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что должностные лица во время тендерных торгов осуществили закупку 20 городских автобусов по завышенным ценам.

Служащие переплатили частному предпринимателю почти 4,7 миллиона гривен из местного бюджета, утверждают в Нацполиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Темы: полиция
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