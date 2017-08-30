Нацполіція заявляє, що в Мукачевому чиновники привласнили майже 4,7 млн гривень

Оперативники управління захисту економіки в Закарпатській області Нацполіціі викрили схему розкрадання державних коштів чиновниками одного з комунальних підприємств Мукачівської міськради.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Правоохоронці встановили, що посадові особи під час тендерних торгів здійснили закупівлю 20 міських автобусів за завищеними цінами.

Службовці переплатили приватному підприємцю майже 4,7 мільйона гривень з місцевого бюджету, стверджують у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.