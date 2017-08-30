Шуфрича-младшего отдали на поруки отцу

Шевченковский райсуд Киева применил меру пресечения в отношении Нестора Шуфрича-младшего в виде личного поручительства отца.

Такое решение в среду принял судья Голуб.

"Следственный судья не находит оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры", - отметила она.

"В ходатайстве прокуратуры отказать. Применить меру пресечения в виде применения личного поручительства. Оснований для применение более строгих мер нет", - сказала судья.

Кроме того, на Шуфрича-младшего возложили ряд обязательств: прибывать на вызовы прокурора и следователей, сообщать об изменении места проживания, сдать документы для выезда за границу.

В то же время сам Шуфрич на вопрос журналистов, не видит ли он конфликта интересов, взяв своего сына на поруки, депутат отметил:

"Я могу гарантировать, что после того, что произошло, мой сын будет под домашним арестом. В суде я не скрывал, что я отец Нестора, а то, что я народный депутат - общеизвестно", - отметил он.

"Я хочу выразить сожаление, что мой сын совершил это ДТП, и сочувствую семье пострадавших. Верю, что врачам удастся спасти жизнь Алексея. Со своей стороны я сделаю все, чтобы последствия этой трагедии были минимизированы", - отметил он.

В то же время, комментируя ДТП, Шуфрич сказал, что его сын просто не увидел пешехода.

"Он не увидел Алексея. Просто не увидел ... Скорость предварительно можем установить через видео - ориентировочная скорость 60-70 км в час. Безусловно, это превышение", - добавил он.

Прокуратура просила суд назначить Шуфрича круглосуточный домашний арест, чтобы он не смог избежать следственных действий и влиять на свидетелей.

Как сообщалось, 30 августа Шевченковский районный суд избирает меру пресечения Нестору Шуфричу, который совершил ДТП в Киеве 26 августа.

29 августа полиция объявила о подозрении сыну нардепа Нестору Шуфричу-младшему.

В субботу вечером Нестор Несторович Шуфрич на автомобиле Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Первую помощь мужчине предоставил сын главного раввина Украины Моше Асман.

27 августа советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что суд может назначить сыну нардепа Нестора Шуфрича условное наказание и большой штраф.

Согласно информации СМИ, пострадавшему 31-летнему Алексею Мельниченко сделали несколько операций.

Роман Кравец, УП