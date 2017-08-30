Шуфрича-молодшого віддали на поруки татові

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Середа, 30 серпня 2017, 16:10

Шевченківський райсуд Києва застосував запобіжний захід щодо Нестора Шуфрича-молодшого у вигляді особистої поруки його батька.

Таке рішення у середу ухвалила суддя Голуб.

"Слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання прокуратури", - зазначила вона.

"У клопотанні прокуратури відмовити. Застосувати запобіжний захід у вигляді застосування особистої поруки. Підстав для Застосування більш суворіших заходів немає", - сказала суддя.

 

Крім того на Шуфрича-молодшого поклали ряд зобов'язань: прибувати на виклики прокурора та слідчих, повідомляти про зміну місця проживання, здати документи для виїзду за кордон.

Прокуратура просила суд призначити Шуфричу цілодобовий домашній арешт, щоб він не зміг уникати слідчих дій та впливати на свідків.

Роман Кравець, УП

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