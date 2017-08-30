Суд изберет меры пресечения сыну Шуфрича в среду

Судебное заседание по избранию меры пресечения сыну народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича состоится 30 августа в Шевченковском районном суде.



Об этом сообщает пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.



Заседание назначено на 13.00 в помещении на улице Дегтяревская, 31а. Председательствующая судья - Оксана Голуб.

Как известно, 29 августа полиция объявила о подозрении сыну нардепа Нестору Шуфричу-младшему.

26 августа вечером в Киеве Нестор Несторович Шуфрич на автомобиле Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Первую помощь мужчине предоставил сын главного раввина Украины Моше Асман.

27 августа советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что суд может назначить сыну нардепа Нестора Шуфрича условное наказание и большой штраф.

Согласно информации СМИ, пострадавшему 31-летнему Алексею Мельниченко сделали несколько операций.

Украинская правда