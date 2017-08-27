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Сина Шуфрича можуть покарати умовно - Геращенко

Неділя, 27 серпня 2017, 12:56
Антон Геращенко

Суд може призначити синові нардепа Нестора Шуфрича, який збив людину на переході в центрі Києва, умовне покарання і великий штраф.

Про це заявив нардеп, радник глави МВС Антон Геращенко в коментарі телеканалу "112 Україна".

Як відомо, поліція відкрила за фактом ДТП кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу.

"Кримінальний кодекс за таке правопорушення може давати від 3 до 6 років позбавлення волі, але з урахуванням того, що син Шуфрича не був судимий, раніше не мав проблем із законом, суд може призначити умовне покарання у вигляді великого штрафу плюс умовне позбавлення волі", - сказав він.

Геращенко наголосив, що, на відміну від бізнесмена Петра Димінського, народний депутат Нестор Шуфрич не намагається приховувати причетність свого сина до ДТП, і висловив думку, що при винесенні вироку суд це врахує.

Однак, за його словами, потрібно встановити всі обставини цієї справи.

"Попередньо можна сказати, що пішохід переходив через пішохідний перехід, тому водій повинен у будь-якому випадку його пропускати", - заявив Геращенко, додавши, що "скоріш за все, провина водія тут буде очевидна".

Радник глави МВС також повідомив, що постраждалий пішохід отримав серйозні травми, і лікарі борються за його життя.

Як повідомлялося, у суботу ввечері син народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобілі Bentley на пішохідному переході скоїв наїзд на перехожого, постраждалий з численними травмами госпіталізований.

Українська правда

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Теми: ГеращенкоШуфричДТП
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