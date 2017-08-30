Луценко уверен, что отрабатывает свою повышенную зарплату

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Среда, 30 августа 2017, 17:17

Генпрокурор Юрий Луценко считает справедливым решение Верховной Рады и правительства о повышении зарплат прокуроров.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Справедливым такое решение он считает, поскольку ГПУ "ощутимо активизировалась".

"С начала моей работы в должности Генпрокурора я заявил, что повышение зарплат прокуроров возможно только после ощутимой активизации нашей работы. В прошлом году правоохранители обнаружили и отправили в суд 1739 коррупционеров и вернули в бюджет 10 млрд грн. За полугодие 2017 мы отправили в суд 1202 коррупционера и пополнили бюджет рекордными 45 млрд грн", - написал он.

"Именно поэтому считаю справедливым решение ВР и правительства о повышении зарплат прокуроров", - добавил Луценко.

По его словам теперь прокурор ГПУ в зависимости от выслуги получать 20-34 тыс грн (было 16-23), прокурор региональной и местной получит 14-26 тыс грн (было 9-14).

"Оклад генпрокурора и его заместителей правительство приравнял к руководителям других правоохранительных органов. Поэтому я получу за август 94 тыс грн (было 49)", - написал он.

"Знаю, это много. Считаю, что я эти деньги отрабатываю. И все же я решил ежемесячно 24000 выделять на благотворительные цели раненым в АТО", - добавил Луценко.

Как известно, Кабинет министров в среду согласовал повышение оплаты труда работников прокуратуры.

Українська правда

Темы: Луценко зарплаты
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