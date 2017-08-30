Луценко впевненний, що відпрацьовує свою підвищену зарплату

Генпрокурор Юрій Луценко вважає справедливим рішення Верховної Ради та уряду про підвищення зарплат прокурорів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Справедливим таке рішення він вважає, оскільки ГПУ "відчутно активізувалася".

"З початку моєї роботи на посаді Генпрокурора я заявив, що підвищення зарплат прокурорів можливе лише після відчутної активізації нашої роботи. В минулому році правоохоронці виявили і відправили до суду 1739 корупціонерів і повернули до бюджету 10 млрд грн. За півріччя 2017 року ми відправили до суду 1202 корупціонера і поповнили бюджет рекордними 45 млрд грн", - написав він.

"Саме тому вважаю справедливим рішення ВР та Уряду про підвищення зарплат прокурорів", - додав Луценко.

За його словами тепер прокурор ГПУ в залежності від вислуги отримуватиме 20-34 тис грн ( було 16-23 ), прокурор регіональної та місцевої отримає 14-26 тис грн (було 9-14).

"Оклад Генпрокурора і його заступників Уряд прирівняв до керівників інших правоохоронних органів. Відтак я отримаю за серпень 94 тис грн (було 49)", - написав він.

"Знаю, це багато. Вважаю, що я ці гроші відпрацьовую. І все ж я вирішив щомісяця 24 тисячі виділяти на благодійні цілі пораненим в АТО", - додав Луценко.

Як відомо, Кабінет міністрів у середу погодив підвищення оплати праці працівників прокуратури.