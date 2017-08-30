Луценку і решті прокурорів підняли зарплати

Кабінет міністрів погодив підвищення оплати праці працівників прокуратури.

Таке рішення було прийнято у середу, повідомляють "Наші гроші".

Нові посадові оклади генпрокурора та його заступників складуть 32-37 тисяч грн.

Кабмін скасував норму, згідно з якою оклад генпрокурора раніше становив 18,5 мінімальних заробітних плат - 6 тис 142 грн, першого заступника - 15,8 мінімальних зарплат або 5 тис 245 грн, зама - 14,8 мінімальних зарплат або 4 тис 914 грн.



При цьому для розрахунку окладу в даному випадку застосовувався розмір мінімальної заробітної плати в сумі 332 грн, як це встановлено для вищих державних службовців відповідно до постанови №1243 від 21 грудня 2005 року.

Посадові оклади прокурорів та слідчих виростуть у 2,8-3 рази. В експертному висновку також вказано, що розмір надбавок до окладів виросте в 13-20 разів – до 1400-3200грн.

При погодженні змін Мінсоцполітики вказало, що зарплати прокурорам потрібно підвищити до рівня зарплат в інших правоохоронних органах. Для прикладу міністерство вказало зарплати НАБУ, де посадовий оклад директора становить 80 тис грн., а детектива – 30 тис грн.

В додатку до проекту постанови Мінсоцполітики оприлюднив розрахунки місячних зарплат, в том числі, керівництва ГПУ.

Згідно із ними заробітня плата генпрокурора може скласти 166 тис грн на місяць з урахуванням премії та матеріальної допомоги.

Перший заступник генпрокурора зможе отримувати 139 тис грн, військовий прокурор – 142 тис грн, начальник департаменту – майже 49 тис грн.

Як повідомляють "Українські новини" оклад прокурорів Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Львівської, Одеської, Харківської областей підвищений на 6 037 грн до 9 370 гривень; прокурора Криму - на 6 059 до 9 410 гривень, прокурорів Севастополя, Волинської, Кіровоградської, Черновіцкой- на 5 654 до 8 670 гривень, прокурорів Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської , Хмельницької, Черкаської, Чернігівської - на 5820 до 8 970 гривень.

Прийнятим документом також підвищені оклади інших працівників Генеральної прокуратури, прокуратур Криму, Києва і Севастополя, обласних та місцевих прокуратур.

Надбавка за класний чин державного радника юстиції України тепер становить 3 200 гривень замість 160, за чин держрадника юстиції 1 класу 3 000 гривень замість 150, держрадника юстиції 2 класу - 2 800 гривень замість 145, держрадника юстиції 3 класу - 2 600 гривень замість 140, старшого радника юстиції - 2 400 гривень замість 135 гривень, радника юстиції - 2 200 гривень замість 130, молодшого радника юстиції - 2 000 гривень замість 125, юриста 1 класу - 1 800 гривень замість 120, юриста 2 класу - 1 600 гривень замість 115 гривень , юриста 3 класу - 1400 замість 110 гривень.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту постанови, реалізація документа зажадає додаткових витрат держбюджету в сумі 1,3 млрд гривень в 2017 році.

Заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за липень склала 70 429 гривень.

Після утримання податків і зборів Луценко отримав 56 695 гривень.