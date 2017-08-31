Макрон про Украину: Франция не допустит, чтобы Путину всё сошло с рук

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Четверг, 31 августа 2017, 03:05

Президент Франции Эммануэль Макрон имеет серьезные разногласия с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины и "не позволит, чтобы ему всё сошло с рук".

Об этом Макрон заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point, пишет Reuters.

"Я говорю со всеми. Очень прямо и очень откровенно...  По Украине у нас большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание. Франция не позволит чтобы ему всё сошло с рук", - сказал Макрон.

Как известно, Франция является стороной переговоров в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним во время телефонного разговора "нормандской четверки" канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отметили, что считают недопустимыми любые заявления, которые подрывают территориальную целостность Украины.

28 августа Меркель и Макрон призвали Россию и Украину приложить больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.

Темы: Донбасс Франция Путин
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