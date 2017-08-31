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Макрон про Україну: Франція не допустить, щоб Путіну все зійшло з рук

Четвер, 31 серпня 2017, 03:05
Макрон про Україну: Франція не допустить, щоб Путіну все зійшло з рук

Президент Франції Еммануель Макрон має серйозні розбіжності з президентом Росії Володимиром Путіним щодо Украіни і "не дозволить, щоб йому все зійшло з рук".

Про це Макрон заявив в інтерв'ю французькому тижневику Le Point, пише Reuters.

"Я говорю з усіма. Дуже прямо і дуже відверто ... Щодо України у нас великі розбіжності з Володимиром Путіним. Я звертаю на це увагу. Франція не дозволить щоб йому все зійшло з рук", - сказав Макрон.

Як відомо, Франція є стороною переговорів у "нормандському форматі" з урегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо під час телефонної розмови "нормандської четвірки" канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон відзначили, що вважають неприпустимими будь-які заяви, які підривають територіальну цілісність України.

28 серпня Меркель і Макрон закликали Росію і Україну докласти більше зусиль для повного припинення вогню на сході України.

Теми: ДонбасФранціяПутін
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