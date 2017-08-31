Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон про Украину: Франция не допустит, чтобы Путину всё сошло с рук

Четверг, 31 августа 2017, 03:05
Макрон про Украину: Франция не допустит, чтобы Путину всё сошло с рук

Президент Франции Эммануэль Макрон имеет серьезные разногласия с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины и "не позволит, чтобы ему всё сошло с рук".

Об этом Макрон заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point, пишет Reuters.

"Я говорю со всеми. Очень прямо и очень откровенно...  По Украине у нас большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание. Франция не позволит чтобы ему всё сошло с рук", - сказал Макрон.

Как известно, Франция является стороной переговоров в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним во время телефонного разговора "нормандской четверки" канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отметили, что считают недопустимыми любые заявления, которые подрывают территориальную целостность Украины.

28 августа Меркель и Макрон призвали Россию и Украину приложить больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.

Темы: ДонбассФранцияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Донбасс
"Немного изоленты, хороший снаряд – и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300. Аудиоверсия
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: