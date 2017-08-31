МИД: В зоне АТО 400 человек пропали без вести

Министерство иностранных дел заявляет, что более 400 человек считаются пропавшими без вести в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел к Международному дню пропавших без вести, передают Українські Новини.

"По данным Объединенного центра по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО, более 400 человек пока считаются пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

Их розыск невозможен из-за препятствий, создаваемых российско-террористическими силами и систематических ограничений ими доступа международных гуманитарных организаций на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что поиск пропавших без вести и идентификация тел погибших в результате боевых действий на Донбассе остается одной из самых болезненных гуманитарных проблем и требует безотлагательного решения.

"Среди многочисленных нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму особое возмущение вызывают факты похищения и исчезновения без вести крымских татар, преследуемых оккупационными властями за их политическую или общественную позицию", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Украинская сторона благодарна Международному Комитету Красного Креста (МККК) как нейтральном посреднику за активное участие в решении проблемы пропавших без вести и оказании поддержки их семьям.

МИД надеется на дальнейшее продолжение этой важной гуманитарной миссии МККК, в частности на территориях, неконтролируемых украинской властью.

Как сообщалось, с начала аннексии Россией Крыма 44 человека подверглись насильственному исчезновению на полуострове, в настоящее время 18 человек не найдены и считаются пропавшими без вести.