В Крыму за время аннексии пропадали 44 человека, у прокуратуры 150 дел

С начала аннексии РФ Крыма 44 человека подверглись насильственному исчезновению на полуострове, в настоящее время 18 человек не найдены и считаются пропавшими без вести.

Об этом заявила координатор общественной организации КрымSOS Тамила Ташева на пресс-конференции 30 августа, сообщает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент 18 насильственных исчезновений на территории Крыма. Большинство из них (исчезнувших) являются крымскими татарами. За все время с начала оккупации Крыма было 44 случая насильственных исчезновений", – сказала она.



По данным КрымSOS, 17 человек впоследствии были освобождены, 6 найдены мертвыми, 2 человека были обнаружены в местах лишения свободы и позже осуждены по политически мотивированным делам. Еще 18 человек считаются пропавшими без вести.



По словам Ташевой, наибольшее количество случаев насильственного исчезновения людей фиксировали в начале аннексии – в марте-мае 2014 года, чаще всего подвергались этому крымские татары.



"Мы считаем, что насильственными исчезновениями являются факты, когда к ним имеют отношение либо государственные органы власти, или подконтрольные им актеры. Если говорить о Крыме, то можно говорить о крымской самообороне, так называемых крымских дружинниках", – пояснила она.



При этом координатор организации добавила, что в 2015 году Украина ратифицировала международную конвенцию о насильственных исчезновениях, потому Украина обязана расследовать такие факты.



"Очень часто уголовные дела открывают либо по фактам убийства, либо похищения человека. Мы считаем, если подписана международная конвенция, то нужно расследовать такие дела, открывать их по такой классификации", - сказала Ташева.



В свою очередь начальник отдела надзора над соблюдением законов в уголовном производстве и предотвращению коррупции прокуратуры Крыма Максим Прокопов сообщил, что в настоящее время расследуется около 150 уголовных производств, связанных с нарушением прав и свобод граждан в аннексированном Крыму.



"Кроме того, из этих правонарушений охвачено 29 уголовных производств по 38 лицам, которые считаются убитыми или без вести пропавшими", – сказал он.



Прокопов отметил, что расследование усложняется тем, что нет возможности вести следственные действия на территории Крыма.