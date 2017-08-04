Балчун о своей отставке: "Пока спокойно смотрю в зеркало"

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Пятница, 4 августа 2017, 16:39

Глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун заявляет, что пока не определился, пора ли ему покинуть занимаемую должность.

Об этом он сказал журналистам после брифинга в Генпрокуратуре в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Однако он подчеркнул, что по результатам своей работы "может спокойно смотреть в зеркало".

"Договор еще действует, и любая из сторон в любой момент может его прекратить. Я могу спокойно смотреть в зеркало, результаты моей работы видны. Согласно украинскому законодательству, пока я продолжаю работать, и это может прекратиться тогда, когда будет принято соответствующее решение", - сказал он в пятницу.

При этом руководитель УЗ отметил, что в работе любого менеджера наступает момент, когда он принимает решение об увольнении.

"Но наступил ли он уже, я пока не могу сказать", - добавил Балчун.

Как известно, 18 января Кабинет министров на внеочередном заседании в среду утвердил новый устав "Укрзализныци", согласно которому, Министерство инфраструктуры утратило право быть органом управления компании.

21 июня "Укрзализныця" сообщила, что контракт с Балчун формально продлен до 9 июня 2019 года.

Генпрокурор Юрий Луценко попросил премьер-министра Владимира Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном.

Темы: Укрзализныця Кабинет министров
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