Луценко просит Гройсмана уволить Балчуна

Генпрокурор Юрий Луценко просит премьер-министра Владимира Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном.



Об этом говорится в обращении от 2 августа, которое есть в распоряжении "Украинской правды".



В нем Луценко указывает, что прокуратура и другие органы расследуют около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрзализныци".



В частности ГПУ расследует присвоения служащими УЗ в 2015-2017 годах государственных средств в сумме свыше 150 млн грн путем заключения договоров на приобретение товаров по завышенным ценам и фиктивным договорам.



Также упоминается уголовное производство по факту злоупотребления полномочиями заместителем начальника Департамента локомотивного хозяйства УЗ, который своими действиями нанес ущерб государству в сумме 12,8 млн грн.



В обращении упоминается, что в конце 2016 прокуратура в Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц УЗ, которые завладели государственными средствами на сумму свыше 1,3 млн грн.



В тексте упоминается еще несколько дел, где различным способами фигурируют чиновники "Укрзализныци". В частности, есть упоминание о расследовании военной прокуратуры по факту разглашения работниками УЗ сведений, составляющих государственную тайну.



Также указывается, что УЗ проигрывает почти все суды коммерческим структурам (с начала года возмещения составили 22 млн грн).



"Считаю, что такая ситуация на железнодорожном транспорте обусловлена ​​прежде всего ненадлежащим исполнением правления ПАО "Укрзализныця" возложенных обязанностей", - говорится в обращении Луценко.



"Учитывая изложенное считаю нецелесообразным продление контракта с Войцехом Балчуном", - говорится в обращении.



Как известно, 18 января Кабинет министров на внеочередном заседании в среду утвердил новый устав "Укрзализныци", согласно которому Министерство инфраструктуры утратило право быть органом управления компании.



21 июня "Укрзализныця" сообщила, что контракт с Балчун формально продлен до 9 июня 2019 года.



Украинская правда